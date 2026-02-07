Следователи начали проверку по факту пожара на судне в Финском заливе

Органы следствия приступили к проверке обстоятельств пожара на борту грузового судна в Финском заливе. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Западного межрегионального следственного управления на транспорте.
По предварительным данным, возгорание началось в ночь на 5 февраля в одном из технических помещений корабля. Благодаря своевременному реагированию экипаж успешно эвакуировался, пострадавших нет, пламя оперативно ликвидировали.
Сейчас специалисты устанавливают точную сумму нанесенного материального ущерба и выясняют детали происшествия.
