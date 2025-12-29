На Камчатке завели уголовное дело после гибели людей при пожаре

СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре на Камчатке

Следственный комитет по Камчатскому краю завел уголовное дело после гибели четырех человек при пожаре в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

По предварительной информации, ЧП произошло утром 29 декабря в одной из квартир на улице Горького. Среди погибших — двое малолетних. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются. Следователи проводят процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее крупный пожар произошел в заброшенном здании на улице Дзержинского в Махачкале. Огонь охватил крышу строения, кровля частично обрушилась, пламя вырывалось наружу, 360.ru показывал видео ЧП.

До этого электрогирлянда на искусственной елке вспыхнула в квартире многодетной семьи в Магадане, пострадал один человек.