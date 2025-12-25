Искусственная елка спалила квартиру многодетной семьи в Магадане

В Магадане искусственная новогодняя елка стала причиной пожара в квартире многодетной семьи. О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области .

Возгорание произошло вечером 24 декабря в двухкомнатной квартире на четвертом этаже дома на улице Пролетарской. В момент пожара дома находились родители и четверо детей в возрасте от полутора до 11 лет. По данным спасателей, хозяйка увидела ЧП, когда искусственное дерево уже горело — пламя распространялось стремительно, помещение за считаные секунды заполнилось густым дымом, начал плавиться натяжной потолок.

Женщина успела вывести из квартиры троих детей. Четырехлетнего мальчика отец отвел на балкон, после чего вернулся внутрь. Прибывшие через шесть минут пожарные обнаружили мужчину без сознания — его передали медикам и госпитализировали с ожогами. Ребенка спасатели эвакуировали с балкона с помощью автолестницы.

Пожар потушили менее чем за час. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электрогирлянда на искусственной елке.

К ликвидации пожара привлекались 19 человек и пять единиц техники, из них 16 спасателей и четыре пожарных автомобиля МЧС. В ведомстве напомнили о необходимости устанавливать елки на устойчивые подставки, использовать только сертифицированные гирлянды, отключать их перед сном и не оставлять без присмотра, а также рекомендовали устанавливать в квартирах пожарные извещатели.

В преддверии зимних праздников возрастает риск бытовых пожаров. Их причиной часто становятся елки — как живые, так и искусственные. Сотрудники «Мособлпожспаса» напомнили важные правила по установке и подбору украшений для новогодних красавиц для того, чтобы избежать возгораний.