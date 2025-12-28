Пламя вырывается из крыши. Очевидцы сняли крупный пожар в Махачкале

Очевидцы прислали в редакцию 360.ru видео пожара в Махачкале. По их словам, возгорание произошло в заброшенном здании на улице Дзержинского.

На кадрах видно, как над двухэтажным строением поднимается густой столб черного и серого дыма, который заметен издалека. Огонь охватил крышу здания: пламя вырывается наружу, кровля частично обрушена. В отдельных моментах заметны вспышки открытого огня внутри строения.

Рядом со зданием — проезжая часть. Судя по видео, пожар развивается интенсивно, дым быстро заполняет прилегающую территорию и поднимается выше линии деревьев и опор освещения.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Обстоятельства возгорания и данные о работе экстренных служб уточняются. Позже очевидец сообщил, что пожар уже потушили.

