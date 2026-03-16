На Камчатке пропала девочка-подросток

В Петропавловске-Камчатском развернули поики подростка, которая ушла из отделения временного пребывания центра «Семья» и не вернулась. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброволец» .

По данным поисковиков, 15-летняя девочка покинула социальное учреждение самостоятельно в ночь с 15 на 16 марта, на момент публикации ее местоположение осталось неизвестным. К поискам подключились правоохранительные органы и волонтеры.

В ориентировке указали, что подросток ростом примерно 158 сантиметров, худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. В день исчезновения на ней были черная куртка, черные штаны и розовые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщить об этом поисковикам или в полицию.

