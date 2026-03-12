Пропавших в Самарской области мальчика и девочку нашли живыми

В Самарской области нашли двух детей, которые 11 марта ушли из дома в Новокуйбышевске и не вернулись. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Полиция вела поиски девочки и мальчика, которым на вид около 15 и 10 лет. Около 14:00 дети ушли из дома на проспекте Победы. Сотрудники МВД проверили возможные места их появления, работали с семьей и передали ориентировки волонтерам.

На розыск детей направили весь личный состав городского отдела полиции. Подростков нашли живыми. Подробностей о том, где именно нашли детей и в каком они состоянии, полиция не привела.

Вчера в Санкт-Петербурге нашли живыми 11-летнего и 14-летнего братьев, которые пропали 10 марта после того, как мама отобрала у них смартфоны.