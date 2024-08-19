На Камчатке предупредили о новых афтершоках после землетрясения

На Камчатке после землетрясения произошло не менее 250 афтершоков

На Камачатке после землетрясения произошло не менее 250 афтершоков, и они будут продолжаться. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

Ученые рассказали, что афтершоки будут постепенно снижать интенсивность. При этом в течение недели возможны повторные толчки до пяти баллов.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на полуострове в ночь с 17 на 18 августа. Эпицентр зафиксировали в акватории Тихого океана в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине шесть километров. Оно привело также к извержению вулкана Шивелуч и выбросу пепла на высоту до восьми километров над уровнем моря.

Пепел вскоре выпал на территории поселка Усть-Камчатск. Специалисты установили оранжевый код опасности для авиации.