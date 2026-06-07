На Вилючинском перевале на Камчатке перевернулся снегоход с туристами, пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.

В воскресенье, 7 июня, в районе Вилючинского перевала одна из пассажиров снегохода получила ранения во время аварии. Как сообщил глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев, ее госпитализировали.

«Пострадавшую в снегоходном происшествии доставили в медучреждение. Спасоперация завершена», — заявил министр.

Следственный комитет начал доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители выясняют все детали произошедшего.

В январе в Саратовской области мужчина случайно выстрелил себе в голову, когда упал со снегохода. Тело охотника обнаружили ночью в лесу, он скончался на месте до приезда врачей.