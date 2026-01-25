Саратовский охотник случайно застрелился при падении со снегохода

Мужчина застрелился при падении со снегохода на охоте

Фото: РИА «Новости»

Охотник случайно выстрелил себе в голову при падении со снегохода в Саратовской области. Детали происшествия раскрыл источник РИА «Новости» в правоохранительных органах. 

Труп полиция обнаружила в лесу. Следователи выяснили, что ночью два друга отправились на охоту рядом с поселком Карабулак. 

Выслеживать зверя приятели решили на снегоходе. Один сел за штурвал, второй устроился за ним — с ружьем на плече. 

В заснеженном лесу водитель с управлением справиться не сумел. Машина завалилась на бок, а затем перевернулась, ружье в тот же момент выстрелило. Его ствол находился прямо под затылком владельца. 

Мужчина скончался на месте до приезда врачей. Его спутник в аварии не пострадал. Сейчас следователи выясняют все детали происшествия и проверяют, почему охотники перевозили заряженное ружье с нарушением правил безопасности.

