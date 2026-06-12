На Камчатке нашли троих пропавших в лесу пенсионеров, ушедших за черемшой

Троих пожилых жителей Тигильского района Камчатского края нашли живыми спустя несколько дней после того, как они пропали в лесу во время сбора черемши. Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте» .

Группа из двух женщин и мужчины в возрасте от 67 до 82 лет ушла в район реки Хазанка 9 июня и не вернулась. Поиски начались сразу — сначала на место выехали волонтеры на мотоциклах, затем к операции подключили вертолет Ми-8 из села Эссо.

Всех троих нашли живыми, однако в сильно ослабленном состоянии. Министр призвал жителей и гостей края не ходить в лес без надежных средств связи и навигации.

Ранее в районе поисков пропавшей семьи Усольцевых нейросеть по фотоснимкам обнаружила подозрительные останки.