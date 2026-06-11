При поиске семьи Усольцевых нейросеть нашла кости, но они оказались не человеческими

В районе поисков семьи Усольцевых найденные костные останки принадлежат животным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Добровольцы работали в Кутурчинском Белогорье с 4 по 9 июня. Отряд обследовал труднодоступные участки со скальными массивами, густой растительностью и значительными перепадами высот.

Поисковики активно применяли беспилотные летательные аппараты и метод фотограмметрии. Серия перекрывающихся аэрофотоснимков позволила создать высокоточные карты местности.

Алгоритм отметил несколько точек как потенциально значимые, и пешие группы проверили каждую из них. Найти людей в ходе июньского выезда не удалось.

«Снимки обрабатывались нейросетью. <…> Обнаруженные на снимках костные останки после проверки пешими группами оказались животного происхождения», — сообщили в отряде.

Параллельно в районе поисков поисковики нашли несколько вещей, которые могут принадлежать пропавшей семье. Следователи уже направили находки на экспертизу, а ее результаты определят дальнейший ход поисковой операции.