На Камчатке эвакуировали пятерых пострадавших туристов

Тела двух погибших туристов 2001 и 2003 годов рождения пока остались на месте происшествия, там работают следователи СК России.

«Спасательную операцию завершили. Пять пострадавших туристов доставили вертолетом на аэродром Елизово. Их осматривают медики, работают психологи МЧС», — заявили в ведомстве.

Группа из девяти человек отправилась в поход 28 марта. В районе Таловского кордона 3 апреля между ними произошел конфликт, после которого семеро пошли к Авачинскому перевалу без спутникового телефона и палатки. Связь с туристами прервалась 7 апреля.

Поиски спасателей осложняла метель, специалисты выдвигались на снегоходах и привлекали вертолет МЧС. Следственный комитет завел уголовное дело.