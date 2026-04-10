На Камчатке начали поиски семи пропавших туристов

На Камчатке спасатели начали поиски семерых туристов-лыжников, которые пропали после разделения группы на маршруте в районе Авачинского перевала. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев в соцсети «ВКонтакте» .

По данным Лебедева, еще 28 марта зарегистрированная группа из девяти человек вышла в поход по Налычевскому парку. Позже у реки Шумная группа разделилась: двое участников остались на кордоне с палаткой и спутниковым телефоном, а еще семеро продолжили путь к Авачинскому перевалу без палатки и связи.

«Поскольку у группы из семи человек нет палатки, то есть риск, что 8 апреля они могли попасть в пургу, потерять ориентир и замерзнуть», — предупредил министр.

На поиски выдвинулись несколько групп спасателей на снегоходах. Одни пошли через Авачинский перевал, другие — через Корякский перевал. Инспекторы природного парка «Налычевский» также отправились в район водопада, где туристов видели в последний раз.

В резерве оставили дополнительные силы спасательных подразделений и сотрудников службы охраны камчатских лесов. Кроме того, пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила о начале процессуальной проверки по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее уголовное дело возбудили по факту исчезновения 55-летнего туриста на территории национального парка «Красноярские столбы». Мужчина 9 марта приехал к восточному входу парка на своем автомобиле. Он припарковал машину, после чего отправился к горе Ермак и перестал выходить на связь.