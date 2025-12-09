На юго-западе Москвы эвакуировали 90 человек из-за пожара

В Москве из-за пожара на улице Поляны из стройгородка эвакуировали 90 рабочих

Из-за крупного пожара в одном из строительных городков в юго-западной части Москвы пришлось эвакуировать около 90 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по столице.

Возгорание двухъярусных бытовок произошло на улице Поляны. Все находившиеся в помещениях люди успели покинуть зону пожара до прибытия спасателей.

На место происшествия незамедлительно выехали силы московского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению огня привлекли 53 сотрудника и 15 единиц специальной техники.

Информация о возможных пострадавших на данный момент отсутствует. Спасатели продолжают работу на месте для полной ликвидации возгорания.

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты ведомства.

Накануне, 8 декабря, в Москве на улице Сущевский Вал в Москве загорелся грузовой автомобиль.