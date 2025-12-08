Автомобиль вспыхнул на Сущевском Валу в Москве

На улице Сущевский Вал в Москве загорелся автомобиль. В распоряжении 360.ru оказался снимок с места происшествия.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Информация о пострадавших и подробности случившегося уточняется.

«Движение на месте происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — сообщили в пресс-службе Дептранса.

На фото видно, что у грузовика выгорела боковая часть. Спасатели ликвидируют последствия возгорания.

Ранее три легковых автомобиля сгорели на севере Москвы в районе Коптево. Возгорание произошло через дорогу от Старокоптевского переулка. До этого Peugeot вспыхнул во дворе многоэтажного дома в московском районе Чертаново. Пожар произошел, когда владелец ремонтировал свой авто. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП.