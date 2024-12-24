На юго-востоке Москвы из-за затопления дороги перекрыли движение транспорта

В Москве около районе дома 16 по Перовскому шоссе произошло подтопление проезжей части. В связи с ЧП движение в этом районе частично перекрыли, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Ограничения для транспорта действуют на 2-й Карачаровской улице до Перовского шоссе, дом 16/2. Водителям рекомендовали объезжать этот участок.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь», — отметили в пресс-службе.

Ранее движение парализовало на 40 километре МКАД. Фура Scania наехала на бетонные блоки и опрокинулась, из-за чего на трассе возникла большая пробка. Водитель грузовика выжил, ему оказали помощь медики. Из-за ЧП сотрудники Госавтоинспекции перекрыли три полосы движения из четырех, водителям посоветовали выбирать маршруты объезда.