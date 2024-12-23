Фура наехала на бетонные блоки и перевернулась на МКАД

По ее данным, водитель грузовой машины наехал на бетонные блоки и опрокинулся. Сейчас шофера осматривают врачи. Из-за ЧП перекрыли три полосы движения из четырех.

Ранее груженая фура перевернулась в Нижнем Новгороде. Водитель проезжал опасный участок и уронил груз, случилось ДТП. В происшествии никто не пострадал. У шофера обнаружили несколько штрафов, в том числе за неисправную машину.

В московском Дептрансе отметили, что из-за случившегося затруднилось движение. Водителям рекомендовали искать пути объезда.

Еще одна авария с грузовым транспортом случилась в сентябре. На МКАД столкнулись и перевернулись фура и мусоровоз. В сети опубликовали видео с места происшествия На кадрах видно, что мусоровоз врезался в грузовой автомобиль, после этого обе машины опрокинулись. На место аварии оперативно прибыли сотрудники оперативных служб.