На юге России сохранились риски введения графиков отключений света из-за жары

Грабчак: риски введения графиков отключений света на юге России остаются

Фото: РИА «Новости»

На фоне рекордно высоких температур риски ввода графиков ограничения энергоснабжения на юге России остаются. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

Дефициты мощности в южных регионах, по его словам, связаны в том числе с ремонтом генерирующего оборудования, совпавшим с максимумами потребления.

«Вчера произошла ситуация в энергосистеме юга, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний», — подчеркнул он.

Сейчас энергосистема находится на предельных своих возможностях

Евгений Грабчак

замглавы Минэнерго

Минэнерго прилагает усилия, чтобы помочь энергосистеме и минимизировать объемы техработ, которые традиционно проводят летом при подготовке к зимним максимумам, заверил замминистра.

Со стабилизацией работы Ростовской АЭС и запуском из ремонтов блоков Новочеркасской ГРЭС, по его словам, ситуация станет более благоприятной.

Надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется. Есть небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями.

Евгений Грабчак

Он пояснил, что речь идет о стандартных процедурах, которые позволяют в пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы.

Накануне стало известно об отключении одного из энергоблоков Ростовской АЭС. Это произошло под действием автоматики из-за неполадок на турбогенераторе.

Неполадки с электричеством возникли сразу в нескольких регионах — на Кубани и Ставрополье, КЧР, Крыму, КБР, Дагестане и Севастополе. Утром 17 июля Минэнерго заявило, что электроснабжение на юге страны восстановлено.

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