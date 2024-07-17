На юге России сохранились риски введения графиков отключений света из-за жары

На фоне рекордно высоких температур риски ввода графиков ограничения энергоснабжения на юге России остаются. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

Дефициты мощности в южных регионах, по его словам, связаны в том числе с ремонтом генерирующего оборудования, совпавшим с максимумами потребления.

«Вчера произошла ситуация в энергосистеме юга, когда впервые за всю историю ее существования летний максимум потребления превысил традиционный зимний», — подчеркнул он.