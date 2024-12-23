Склад пластиковых изделий загорелся в Южном Бутово

В Москве произошел пожар на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, горит двухэтажное здание сложной планировки. Внутри могут находиться люди и газовое оборудование.

«Происходит загорание складируемых пластиковых материалов на втором этаже, интенсивное горение, огонь распространяется, район безводный, источники удалены», — отметил собеседник 360.ru.

Он добавил, что пожару присвоили второй ранг опасности. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе МЧС. В ведомстве отметили, что площадь пожара составляет 300 квадратных метров.

Ранее огонь вспыхнул в квартире одного из домов на Совхозной улице в Химках. По данным МЧС, никто не пострадал.

UPD: Площадь пожара увеличилась до 350 «квадратов». Людей внутри горящего здания спасатели не обнаружили. Ранг пожара понизили до 1-БИС.