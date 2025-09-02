На юге Москвы задержали мужчину, пристававшего к школьнице в подъезде

В Москве на улице Воронежской задержали мужчину, который приставал к школьнице в подъезде. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

По данным источника, задержанный родом из Махачкалы. На видео видно, что девочка зашла в подъезд, а мужчина пошел за ней.

Ранее в Дагестане задержали соседа-педофила, мучившего пятилетнюю девочку. В его телефоне обнаружили видео с участием ребенка. Подозреваемым оказался 24-летний житель Новолакского района.

Он завлекал девочку к себе домой, а потом приставал. В итоге она рассказала о случившемся родителям, они сразу обратились в полицию. Против мужчины возбудили уголовное дело, а ребенка отправили к психологу.