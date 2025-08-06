В Дагестане задержали педофила, который мучил 5-летнюю девочку

В Дагестане сосед-педофил мучил пятилетнюю девочку. В его телефоне нашли видео с участием ребенка, сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Под видом игры 24-летний житель Новолакского района завлекал к себе малышку.

«На днях дочь рассказала маме про дядю, который трогает ее под трусиками», — написали авторы поста.

Мать девочки обратилась в полицию. Педофила задержали, в его смартфоне нашли доказательства насилия. С ребенком и семьей работают психологи. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Ранее в Подмосковье мигранта обвинили в растлении двух 13-летних девочек. Уроженец Узбекистана жил в коровнике, где и совершил преступление.