Российские спасатели вытащили застрявшего в санузле питона

В Нижегородской области спасателям пришлось разобрать санузел, чтобы вытащить питона, запутавшегося в трубах. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сегодня в Богородском районе пожарным поступил необычный вызов на пункт связи — в ванной комнате застрял питон. Экзотического питомца вызволял караул 174-й пожарно-спасательной части.

«Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что экзотический питомец запутался в коммуникациях санузла. Чтобы не навредить змее, было принято нестандартное решение — аккуратно разобрать часть конструкции», — уточнили в ведомстве.

Спасательная операция прошла успешно. Владельцу передали целую и невредимую змею.

Ранее в Химках в сугробе у школы нашли мертвого питона. Рептилию заметили вечером и только через сутки его забрала женщина, представившаяся его хозяйкой.