Огромного мертвого питона нашли в сугробе у школы в Химках

Жительница Химок во время прогулки с собакой обнаружила в сугробе у учебного заведения крупную змею. Об этом сообщил Пятый канал .

Питон лежал на улице Молодежной. Горожанка рассказала, что заметила вечером в снегу темный силуэт и подошла к нему из любопытства.

По словам жителей, некоторое время питон пытался вылезти из сугроба, но замерз. Через сутки змею забрала некая женщина, представившаяся ее хозяйкой. В каком состоянии была на тот момент рептилия, неизвестно.

«Это было несколько дней назад. Потом его якобы хозяйка забрала. Но вряд ли он после суток на холоде выжил. Я бы хозяйку за жесткое обращение судила», — заявила каналу одна из свидетельниц.

Ранее во Владивостоке загорелся частный зоопарк. Сначала вспыхнули хозяйственные постройки и частный дом, позже пламя с них перекинулось на вольеры страусов эму, обезьян, змей и крокодилов. Животных успели выпустить. Сотрудник зоопарка рептилий «Другой мир» уточнил, что обошлось без пострадавших.