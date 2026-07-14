На Ибице турист утонул в бассейне отеля на глазах у семьи

Турист из Великобритании погиб во время отдыха на Ибице. Мужчина спустился с водной горки в бассейн отеля и не смог выбраться на поверхность, сообщила газета Daily Mail .

Смертельный случай произошел утром 11 июля на курорте Кала-Тарида. Британец приехал на остров вместе с семьей и находился в бассейне на территории отеля.

После спуска с горки 64-летний мужчина какое-то время не всплывал. Его жена заметила произошедшее и подняла тревогу. Прибывшие медики извлекли туриста из воды и приступили к реанимации. Они применили дефибриллятор, однако спасти мужчину не удалось.

Сотрудники полиции не выявили на теле погибшего следов удара или других очевидных травм. Причины случившегося установят специалисты.

Ранее в Бразилии девочка-подросток погибла после того, как ее волосы затянуло в слив плавательного бассейна.