В Бразилии школьница погибла в бассейне из-за длинных волос

В Бразилии девочка-подросток погибла из-за того, что ее волосы застряли в сливе бассейна. Подробности несчастного случая сообщило издание Daily Star .

По предварительным данным, Лаура Перейра Камарго нырнула в бассейне в частном доме и пробыла под водой около 10 минут. Когда спасатели ее достали, то оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Но врачам спасти школьницу не удалось. В больнице у нее развились тяжелые осложнения, включая полиорганную недостаточность и бактериальную пневмонию.

Девочка скончалась вечером 19 апреля. Правоохранители классифицировали произошедшее как несчастный случай. Лаура была единственным ребенком в семье, она очень любила играть на пианино.

