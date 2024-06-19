На горящей из-за атаки БПЛА нефтебазе в Азове разгерметизировался второй резервуар

Голубев: 2-й резервуар разгерметизировался на горящей нефтебазе в Азове

Ситуацию на нефтебазе в Азове, пострадавшей из-за атаки беспилотников, до сих пор не удалось стабилизировать. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«К сожалению, не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, где накануне возник пожар в результате атаки БПЛА», — написал глава региона.

По данных Голубева, спасателям до сих пор не удалось ликвидировать возгорание на объекте. Кроме того, в 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара.

«Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — подчеркнул губернатор.

О возгорании резервуаров с нефтепродуктами из-за атаки БПЛА Голубев сообщал около 04:00 18 июня. По состоянию на 07:00 в тушении пожара задействовали 208 человек и 39 единиц техники, привлекли также пожарный поезд.

На месте работает также лаборатория Роспотребнадзора — эксперты проводят мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, по их информации, не произошло.

«Рисков распространения пожара на другие объекты, а также угроз для жителей нет», — указывал Голубев.

Утром 19 июня в региональном главке МЧС заявили о локализации возгорания на площади 3200 квадратных метров.