В Петербурге горе-хозяйка бросила собаку на трое суток одну на балконе
Жители ЖК «Шуваловский» в Санкт-Петербурге обеспокоены судьбой самоеда, которого горе-хозяйка бросила на балконе на трое суток. Подробности они рассказали 360.ru.
«Сама живу в доме напротив и, гуляя со своими питомцами, слышу вой и плач этой собаки постоянно. Уже страшно стало», — заявила одна из местных жительниц.
По ее словам, хозяйка уже третий день не выходит ни с кем на связь. Обращения в экстренные службы тоже не дали результата. Тогда жильцы наняли альпиниста, который спустился к балкону с крыши, накормил и напоил пса, а затем заложил балкон коробками, чтобы не светило солнце.
Соседи рассказали, что знают хозяйку животного как весьма жестокую женщину, не щадящую не то что собаку, но даже своего ребенка.
«Наблюдала из окна: с этой белой собакой пошла [в магазин], кинула ребенка на улице орущего, предварительно его оттаскала за воротник, чтобы заткнулся… Был снегодождь, дитя кое-как одето. В итоге какие-то неравнодушные стали с ним разговаривать и спрашивать, где мама. А она вышла из магазина минут через 10, сделав покупки, как ни в чем ни бывало», — сообщила одна из собеседниц 360.ru.
Соседи планируют писать коллективное обращение в правоохранительные органы.
