В Петербурге горе-хозяйка бросила собаку на трое суток одну на балконе

Жители ЖК «Шуваловский» в Санкт-Петербурге обеспокоены судьбой самоеда, которого горе-хозяйка бросила на балконе на трое суток. Подробности они рассказали 360.ru.

«Сама живу в доме напротив и, гуляя со своими питомцами, слышу вой и плач этой собаки постоянно. Уже страшно стало», — заявила одна из местных жительниц.

По ее словам, хозяйка уже третий день не выходит ни с кем на связь. Обращения в экстренные службы тоже не дали результата. Тогда жильцы наняли альпиниста, который спустился к балкону с крыши, накормил и напоил пса, а затем заложил балкон коробками, чтобы не светило солнце.