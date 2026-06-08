На Филиппинах объявили эвакуацию населения после землетрясения

На Филиппинах зафиксировали мощные подземные толчки у берегов острова Минданао. Жителей прибрежных районов призвали срочно эвакуироваться, сообщили в Филиппинском институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

«Жителям прибрежных районов <…> настоятельно рекомендуется немедленно эвакуироваться на возвышенности или двигаться вглубь страны», — говорится в заявлении.

На Филиппинах около полуночи произошло землетрясение, магнитуду которого оценили в 8,1. Очаг находился на глубине 57 километров, данных о пострадавших пока не поступало.

Ранее на юге Италии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 240 километров, о пострадавших и разрушениях также не сообщали.