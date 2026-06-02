Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на юге Италии

Ночью на 2 июня на юге Италии зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр .

Катаклизм произошел в 139 километрах к северу от Мессины и в 22 километрах к юго-западу от Паолы, население которой составляет 12,6 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 240 километров. Подземные толчки ощущались в нескольких итальянских регионах. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья Индонезии. Обошлось без жертв и разрушений. Угрозу возникновения цунами также не объявляли.