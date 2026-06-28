На фестивале в Германии 12 человек пострадали от перцового баллончика

На фестивале во Фрайлассинге в Германии неизвестный распылил перцовый баллончик

LUKAS BARTH-TUTTAS / POOL
Фото: LUKAS BARTH-TUTTAS / POOL/www.globallookpress.com

По меньшей мере 12 человек пострадали при распылении перцового баллончика на фестивале в немецком городе Фрайлассинге на востоке Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.

Ночью неизвестный распылил газ в праздничном шатре и скрылся. Медики оказали помощь пострадавшим на территории фестиваля, полиция ищет хулигана.

Фрайлассинг расположен в земле Бавария неподалеку от австрийского города Зальцбурга.

Ранее житель Москвы в ответ на требование работников службы безопасности метро показать содержимое рюкзака распылил в них перцовый баллончик. Правоохранители задержали мужчину и завели на него уголовное дело.

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