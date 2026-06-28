На фестивале в Германии 12 человек пострадали от перцового баллончика
На фестивале во Фрайлассинге в Германии неизвестный распылил перцовый баллончик
По меньшей мере 12 человек пострадали при распылении перцового баллончика на фестивале в немецком городе Фрайлассинге на востоке Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA.
Ночью неизвестный распылил газ в праздничном шатре и скрылся. Медики оказали помощь пострадавшим на территории фестиваля, полиция ищет хулигана.
Фрайлассинг расположен в земле Бавария неподалеку от австрийского города Зальцбурга.
Ранее житель Москвы в ответ на требование работников службы безопасности метро показать содержимое рюкзака распылил в них перцовый баллончик. Правоохранители задержали мужчину и завели на него уголовное дело.