Москвич распылил перцовый баллончик в работников метро

Полиция задержала мужчину, распылившего перцовый газ в работников метро в Москве

Полицейские задержали жителя Москвы, который в ответ на требование работников службы безопасности метро показать содержимое рюкзака распылил в них перцовый баллончик. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

На станции «Новопеределкино» Солнцевской линии мужчина повел себя агрессивно и применил спецсредство. Пострадавших сотрудников подземки доставили в больницу для оказания помощи.

Злоумышленника оперативно задержали, им оказался 22-летний ранее не судимый житель столицы. Его привезли в отдел для разбирательства, следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Агрессивному пассажиру избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее подростки из пневматического пистолета обстреляли работника транспортной безопасности на станции «Матвеевская» в Москве.