Башкирские врачи спасли 11-летнюю девочку с тяжелым ранением сердца

В Иглинском районе Башкирии 11-летняя девочка получила серьезное ранение сердца в результате несчастного случая с пневматическим оружием. Подробности истории рассказал глава регионального минздрава Айрат Рахматуллин, сообщило РИА «Новости» .

Согласно данным ведомства, школьница поступила в больницу в тяжелом состоянии с жалобой на болевые ощущения при глотании и дыхании, а также выраженную слабость. Медицинские работники провели сложную операцию — торакотомию, в ходе которой извлекли пулю из груди девочки.

После оперативного вмешательства ребенка перевели в Республиканский кардиологический центр для дальнейшего лечения. Министр подчеркнул, что благодаря быстрой реакции и грамотным действиям врачей жизнь юной пациентки удалось сохранить, добавил «Взгляд».