На борту экстренно севшего самолета из Бангкока находились более 290 человек

На борту самолета, который экстренно приземлился в Екатеринбурге, находились 10 членов экипажа и 281 пассажир. Сейчас все они в безопасности, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия Свердловской области.

«К месту посадки самолета оперативно были выдвинуты пожарные, медики и представители силовых ведомств для проведения оперативных мероприятий», — отметили в пресс-службе.

Самолет Airbus A330, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», который следовал рейсом из Бангкока, готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Причиной послужило обнаружение подозрительного предмета, который может быть похож на взрывное устройство.

Позже поступила информация о том, что самолет успешно приземлился. Сотрудники оперативных служб приступили к осмотру воздушного судна.

Ранее Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в аэропорту Антальи. У воздушного судна вспыхнул один из двигателей.