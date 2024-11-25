Сегодня 16:45 Проклятие Sukhoi Superjet 100. Кто виноват в ЧП с самолетом «Азимута» в Анталье Авиаэксперт Вахнеев связал новое ЧП с SSJ-100 с его конструктивной особенностью 0 0 0 Происшествия

Авиация

Турция

Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в аэропорту Антальи, после чего у воздушного судна вспыхнул один из двигателей. В 2019 году похожее ЧП с SSJ-100 произошло в Шереметьеве, тогда погиб 41 пассажир. В этот раз, к счастью, обошлось без жертв. Могут ли быть связаны эти происшествия с конструктивными особенностями самолета, разбирался 360.ru.

Что случилось с самолетом SSJ-100 в Анталье Вечером 24 ноября при посадке в аэропорту Антальи загорелся прибывший из Сочи самолет Sukhoi Superjet 100-95LR авиакомпании «Азимут». Экипаж оперативно эвакуировал всех пассажиров, а местные пожарные, оказавшиеся на месте через считаные минуты, очень быстро потушили лайнер. Представители «Азимута» через несколько часов заявили, что грубая посадка воздушного судна произошла в результате сдвига ветра.

Случившееся с SSJ-100 в Турции крайне напоминает трагедию этого типа самолета в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Тогда во время экстренной посадки шасси пробили топливные баки лайнера, после чего вспыхнул пожар, в котором погиб 41 человек.

Днем 25 ноября ЧП с самолетом «Азимута» прокомментировали в Объединенной авиастроительной корпорации, заявив о том, что причиной возгорания топлива мог стать сильный удар самолета о полосу при посадке из-за неблагоприятных погодных условий.

А вот отказа систем SSJ-100 «Азимута» в преддверии посадки не было. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Компенсации пассажирам «Азимута» Перевозчик «Азимут» пообещал выплатить по 100 000 рублей пассажирам самолета, загоревшегося при посадке в Анталье. Представители авиакомпании сами связались с людьми, отправив им необходимые для получения компенсаций инструкции, рассказала 360.ru одна из пассажирок.

Фото: РИА «Новости»

Что не так с Sukhoi Superjet 100? У Sukhoi Superjet 100 есть одна конструктивная особенность, которую, скорее, можно назвать дефектом, отметил в беседе с 360.ru авиаэксперт Михаил Вахнеев. Все дело в том, что основные стойки шасси лайнера этого типа при превышении максимально допустимой вертикальной составляющей нагрузки при посадке пробивают конструкцию консоли крыла, где расположены топливные баки.

«И происходит утечка топлива. Так вот, при проектировании стоек шасси, да, вот как нас учили в Московском авиационном институте, какой бы силы вертикальная перегрузка ни была, с какой бы силой самолет ни опускался на ВПП, стойки шасси должны максимально допустимую нагрузку выдерживать, а потом должны подламываться», — пояснил специалист.

Фото: РИА «Новости»

А у SSJ-100 этого не происходит. И когда происходит эта ситуация с пробиванием стойками шасси конструкции консоли крыла, продолжил Вахнеев, нужно делать так, чтобы либо утечки топлива не было вообще, либо она была, но настолько минимальная, чтобы это не привело к возгоранию. «И этот случай — далеко не первый у Superjet. В 2018 году в Якутске было ровно такое же: превышение вертикальной составляющей нагрузки, стойки шасси пробили топливный бак. Там не было пожара только по случайности, потому что там не было искры. А вот в 2019 году в Шереметьеве уже были погибшие», — напомнил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Вот сейчас уже третий случай. И в 2018 году после происшествия в Якутии Межгосударственный авиационный комитет обращался к разработчику самолета, добавил Вахнеев. Тогда МАК указывал на эту конструктивную особенность, чтобы рассмотреть возможность внести изменения в последующие производимые самолеты или в уже произведенные.

Но судя по всему, конструктивный этот недостаток существует до сих пор, потому что был 2019-й и вот 2024-й. Все ровно то же самое. Грубая посадка пробивает конструкцию консоли крыла, там топливный бак, утечка, искра, пожар. Михаил Вахнеев

Кто виноват в жесткой посадке в Анталье Виновных в случившемся с SSJ-100 24 ноября будут устанавливать специалисты, сейчас делать скоропалительные выводы было бы крайне неверно, подчеркнул собеседник 360.ru, комментируя множество публикаций в СМИ о том, что в случившемся могла быть и доля вины пилотов. «Была ли у них ошибка? Ну, это уже пусть решают уже соответствующие органы на основании расследования причин случившегося. Имели ли они право совершать посадку при таком сдвиге ветра? Почему они не ушли на второй круг? — перечислил эксперт. — Если они имели возможность совершить посадку при таком сдвиге ветра, как они допустили то, что самолет получил козление? Соответственно, усилие же было. Еще раз. Вот это все они будут расследовать соответствующие органы». Что делать, если самолет загорелся при посадке Отдельное внимание Вахнеев обратил на поведение пассажиров самолета в Анталье, которые во время эвакуации умудрялись еще и забирать свои вещи с верхних полок.

Фото: РИА «Новости»

«Я когда смотрел видео, честно говоря, выпал в осадок. Люди доставали ручную кладь, чемоданы и эвакуировались из самолета. Это просто где-то за гранью», — поделился он.

SSJ-100 рассчитан на 100 пассажиров. По сертификационным нормативам на полную эвакуацию пассажиров отводится 90 секунд. И вот представьте себе, горит самолет, горит топливо, угарный газ, дым, люди встают в проход, открывают полки и достают свои чемоданы. Михаил Вахнеев

Такое поведение Вахнеев назвал совершенно недопустимым, ведь ситуация с возгоранием в самолете действительно критическая, на вес золота становится каждая секунда. И время точно не надо тратить на доставание своей ручной клади. «И вот просто совет для пассажиров. Надо быть готовым ко всему. Телефоны, документы, деньги, пластиковые карты кладите либо в рюкзак, который можно положить под сидение кресла. Быстро нагнулся, вскочил, на плечо накинул, побежал. Либо держите все ценное в карманах», — рекомендовал собеседник 360.ru. В любом случае в экстренной ситуации в самолете то, на что не стоит тратить все свои силы, — это как раз пытаться спасти свою ручную кладь с багажной полки, создавая тем самым толкотню в проходе.