На Boeing подали в суд из-за оторвавшейся в полете двери

Четыре бортпроводника рейса 1282 авиакомпании Alaska Airlines подали в суд на корпорацию Boeing после ЧП с оторвавшейся в полете дверью аварийного выхода. Об этом сообщило издание The Seattle Times .

Бортпроводники утверждают, что получили физические и психологические травмы, когда в январе 2024 году у самолета 737 MAX 9 сорвало аварийную дверь. Они заявили, что компания должна понести ответственность за халатность и компенсировать им моральные издержки.

По данным издания, самолет вылетел из Портленда в Онтарио 5 января 2024 года. Дверь оторвалась на высоте 16 тысяч футов (более 4,8 километра) спустя 20 минут после взлета. В салоне произошла разгерметизация. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Портленда. Одна стюардесса и семь пассажиров сообщили о незначительных травмах.

При расследовании ЧП выяснилось, что при сборке самолета на заводе Boeing механики сняли дверную панель для ремонта, а потом установили обратно, но без четырех болтов, которые должны были удерживать ее на месте.

Ранее появилось видео с места падения Ан-24 под Тындой. В авиакатастрофе погибли 43 пассажира и шесть членов экипажа.