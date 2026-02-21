На Байкале под лед провалились еще два автомобиля

Кобзев: шесть человек спасли из двух машин, провалившихся под лед на Байкале

На Байкале за сутки произошло сразу несколько происшествий с автомобилями, выехавшими на неокрепший лед. Еще две машины частично ушли под воду, людей успели спасти, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале .

Сначала спасатели обнаружили внедорожник, застрявший в ледовой ловушке примерно в пяти километрах от берега. Внутри находились женщина и ребенок, выбраться самостоятельно они не смогли.

Еще один автомобиль — JAC — с четырьмя туристами частично провалился под лед. Путешественников спасли и доставили на берег на судне на воздушной подушке.

Глава региона подчеркнул, что официальную ледовую дорогу на Ольхон пока не открыли из-за опасного состояния льда и трещин. Власти планируют провести совещание с профильными ведомствами, чтобы принять дополнительные меры безопасности.

На месте недавней трагедии у мыса Хобой водолазы подняли тела погибших — водителя и семерых туристов из Китая.