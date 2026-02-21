На Байкале под лед провалились еще два автомобиля
Кобзев: шесть человек спасли из двух машин, провалившихся под лед на Байкале
На Байкале за сутки произошло сразу несколько происшествий с автомобилями, выехавшими на неокрепший лед. Еще две машины частично ушли под воду, людей успели спасти, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в телеграм-канале.
Сначала спасатели обнаружили внедорожник, застрявший в ледовой ловушке примерно в пяти километрах от берега. Внутри находились женщина и ребенок, выбраться самостоятельно они не смогли.
Еще один автомобиль — JAC — с четырьмя туристами частично провалился под лед. Путешественников спасли и доставили на берег на судне на воздушной подушке.
Глава региона подчеркнул, что официальную ледовую дорогу на Ольхон пока не открыли из-за опасного состояния льда и трещин. Власти планируют провести совещание с профильными ведомствами, чтобы принять дополнительные меры безопасности.
На месте недавней трагедии у мыса Хобой водолазы подняли тела погибших — водителя и семерых туристов из Китая.