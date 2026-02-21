Женщину с ребенком спасли из провалившейся под лед машины на Байкале

Полицейский и сотрудники МЧС спасли женщину и ребенка, застрявших в наполовину провалившемся под лед внедорожнике на озере Байкал. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале .

ЧП произошло примерно в пяти километрах от береговой линии Куркутского залива, в районе бухты Улан-Хада.

«Приблизившись к машине, полицейские увидели, что за рулем транспортного средства находится женщина, а на пассажирском сиденье — ее ребенок подросткового возраста. Самостоятельно выбраться из автомобиля они не могли», — отметила Волк.

Спасатели оперативно приступили к работе. Людей, попавших в беду, эвакуировали на судно на воздушной подушке. Автомобиль вытащили из воды с помощью троса и доставили на берег.

Официальный представитель МВД напомнила, что выезд машин на лед, кроме как по официальным переправам, строго запрещен. Это опасно и может привести к трагедии.

Накануне УАЗ с китайскими туристами провалился под лед на озере Байкал.