На озере в Карелии в 100 метрах от берега перевернулась лодка с рыбаками

Рыбак погиб в Карелии при опрокидывании лодки на Кедозере. Началась доследственная проверка, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Карелия.

Друзья 13 августа ловили рыбу в озере недалеко от станции Лижма. В 100 метрах от берега лодка перевернулась. Трое рыбаков спаслись, четвертого вытянули на берег, но не смогли реанимировать. Мужчина 1970 года рождения погиб.

«Следователями произведен осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили представители Следкома.

Ранее на Ладожском озере погиб рыбак. Он попал под винт моторной лодки.