В Курганской области рыбак погиб из-за сильного ветра

В Курганской области на озере Большой Камаган погиб 72-летний мужчина. Его лодка перевернулась из-за сильного порыва ветра, сообщили Ura.ru в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером 10 августа в Белозерском округе. Пенсионер отправился рыбачить в ветреную погоду, и в какой-то момент сильный порыв ветра опрокинул лодку. Спасательного жилета на мужчине не было.

На следующий день водолазы областной поисково-спасательной службы обнаружили тело рыбака. Сейчас по факту гибели мужчины проводится доследственная проверка. Специалистам СУ СКР региона предстоит установить все обстоятельства произошедшего.