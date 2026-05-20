«Мы кричали: „Остановись, ты его убиваешь“». Житель Химок секачом исполосовал пса соседей
Житель Химок нанес 20 глубоких ран сенбернару соседей и пригрозил вернуться
Подмосковные ветеринары насчитали не менее 20 кровавых ран глубиной до восьми сантиметров на теле пострадавшего от нападения сенбернара по кличке Михо из химкинского СНТ «Новая Благовещенка». Владелица пса Анастасия в комментарии 360.ru рассказала, что на ее питомца исполосовал вооруженный секатором сосед, который до этого натравливал на Михо свою овчарку.
Она пояснила, что сосед владеет заброшенным участком рядом с ее домом. Каждый раз проходя мимо ворот, мужчина отпускал овчарку с поводка и стравливал с Михо, который оставался за забором.
Анастасия добавила, что в день нападения ворота были открыты для вывоза мусора на тележке. Проходивший мимо сосед это заметил и вернулся вместе с овчаркой. Привыкшие к конфликту собаки начали громко лаять.
«Я выбежала на улицу и увидела, что сосед с ожесточением бьет Михо чем-то похожим на нож-мачете. Как выяснилось сейчас, это был секач сучьев», — подчеркнула Анастасия.
Она добавила, что на ее крик выбежал муж, который пытался оттащить пса, но сосед продолжил наносить удары.
«Мы кричали: „Остановись, ты его убиваешь“, а он весь окровавленный стоял и бил. Муж в это время держал руку на Михо и когда пошла кровь я подумала, что он отрубил ему пальцы», — поделилась владелица сенбернара.
После экзекуции сосед заявил, что еще вернется и продолжит. По словам Анастасии, ветеринары сказали, что не уверены, в том, что с такими ранениями ее пес выживет, а если даже так, то вряд ли сможет ходить, потому что есть риск, что Михо получил повреждение позвоночника и мышц.
В пресс-службе подмосковной прокуратуры заявили, что против 48-летнего жителя Химок, умышленно нанесшего удары ножом сенбернару, завели уголовное дело о жестоком обращении с животными.
