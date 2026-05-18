Жительница Зеленограда спасла раненую собаку из-под колес фуры

В Зеленограде девушка спасла собаку, которую сбили на Панфиловском проспекте и бросили умирать. Об этом Динара рассказала 360.ru и поделилась кадрами с животным.

Собака, по ее словам, сорвалась с привязи и выбежала на дорогу рано утром 17 мая. На животном был ошейник. Сбившее его авто не остановилось.

Девушка подъехала к месту аварии через минуту. Пес лежал на асфальте перебитый и истекал кровью. Перед ним встала огромная фура.

«Из-за того, что случилась пробка, у него практически не было шанса ее объехать, он решил додавить. И вот тогда у меня случилась истерика. Я выскочила из машины, просто встала, собаку загородила собой, начала кричать, как ненормальная, что не позволю никому проехать», — рассказала Динара.

Двое мужчин из другой машины помогли подхватить пса и погрузить его. Пострадавшую назвали Удачей и доставили в ветеринарный центр. В клинике 360.ru сообщили, что у собаки политравма и перелом костей правого предплечья со смещением. Состояние тяжелое. Пса готовят к операции.

Динара ищет старых хозяев или новую семью для пострадавшего животного. Все расходы на лечение она взяла на себя.

