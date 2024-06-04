МВД проверит, почему белгородка не пустила детей в подъезд при угрозе обстрела

Полиция в Белгороде инициировала проверку после появления в интернете информации о том, что местная жительница не пустила детей в укрытие во время сигнала ракетной опасности. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудники УМВД России по городу Белгороду выявили публикацию о том, что на улице Шаландина во время работы сирены женщина не позволила подросткам укрыться в подъезде многоквартирного дома», — уточнило ведомство.

Правоохранители зарегистрировали эту информацию и начали проверку по этому факту, выясняя все обстоятельства произошедшего.

До этого Telegram-канал Baza опубликовал видео, где было видно, что после того, как прозвучал сигнал ракетной опасности, жильцы дома, сидящие на лавочке, и дети, играющие во дворе, направились в поисках укрытия в ближайший подъезд. Взрослые прошли, а детей не пустили. Одна из женщин сказала им бежать в другой подъезд.

Ранее украинские боевики обстреляли село Головчина в Белгородской области, ранения получили замглавы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун и местная жительница.