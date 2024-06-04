ВСУ атаковали под Белгородом штаб по восстановлению жилья, пострадали два человека

Гладков: из-за удара ВСУ по штабу в Головчине пострадали два белгородца

Украинские боевики ударили с помощью беспилотника по селу Головчину Грайворонского городского округа. Они атаковали здание штаба по восстановлению жилья. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В результате ранения получили два человека — местная жительница и заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун.

По словам Гладкова, в момент удара в штабе находились мирные жители, получавшие консультации по жилищным вопросам. В здании также работали сотрудники местной администрации, представители областных министерств и члены правительства.

Украинский дрон сбросил взрывное устройство на крыльцо штаба. Из-за удара местная жительница получила осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Главу администрации Грайворонского городского округа госпитализировали с ранением грудной клетки.

Утром беспилотник ВСУ атаковал легковую машину в селе Ясные Зори в Белгородском районе. Водитель автомобиля не пострадал, так как он в момент удара не находился в салоне.