ВСУ атаковали под Белгородом штаб по восстановлению жилья, пострадали два человека
Гладков: из-за удара ВСУ по штабу в Головчине пострадали два белгородца
Украинские боевики ударили с помощью беспилотника по селу Головчину Грайворонского городского округа. Они атаковали здание штаба по восстановлению жилья. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В результате ранения получили два человека — местная жительница и заместитель главы администрации Грайворонского городского округа Роман Твердун.
По словам Гладкова, в момент удара в штабе находились мирные жители, получавшие консультации по жилищным вопросам. В здании также работали сотрудники местной администрации, представители областных министерств и члены правительства.
Украинский дрон сбросил взрывное устройство на крыльцо штаба. Из-за удара местная жительница получила осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Главу администрации Грайворонского городского округа госпитализировали с ранением грудной клетки.
Утром беспилотник ВСУ атаковал легковую машину в селе Ясные Зори в Белгородском районе. Водитель автомобиля не пострадал, так как он в момент удара не находился в салоне.