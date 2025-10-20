МВД опубликовало видео рейда против мигрантов в кафе в Москве

Сотрудники московской полиции провели рейд в одном из ночных клубов на северо-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, всего во время рейда в развлекательном заведении на улице Широкой проверили 47 гостей.

Девять из них оказались нарушителями миграционного законодательства — их оштрафовали.

Силовики установили, что в клубе нелегально продавали алкоголь. Деятельность заведения приостановили, проверка продолжается.

Депутат Алексей Нечаев заявлял, что в России нужно навести порядок с проживанием мигрантов в многоквартирных домах. По его словам, они организуют частные хостелы «для своих» в обычных многоэтажках.

В начале октября МВД аннулировало решение о выдаче ранее предоставленного гражданства России более чем 2,8 тысячи иностранцев. Основными причинами стали неисполнение обязанностей по постановке на воинский учет и вступление в силу приговора о привлечении людей к уголовной ответственности.