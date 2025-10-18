Власти взялись за мигрантов? В Госдуме удивили предложением

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев заявил, что в России необходимо навести порядок с проживанием мигрантов в многоквартирных домах. Об этом сообщили «Военкоры Русской весны» .

Политик полагает, что мигрантов в России становится все больше. Они поддерживают друг друга и организуют своего рода частные хостелы «для своих» в обычных многоэтажках.

Нечаев отметил, что такие общежития создают серьезные неудобства для жителей. Люди жалуются на шум, мусор, драки и постоянные конфликты, которые возникают из-за несоблюдения норм проживания.

Для борьбы с таким явлением «Новые люди» попросили правительство рассмотреть возможность полностью запретить организацию гостиниц для мигрантов в домах.

По словам Нечаева, такие меры помогут навести порядок в российских городах и снизить напряженность между жителями и приезжими.

«Не больше одного мигранта на подъезд — цель, к которой надо стремиться», — объяснил Нечаев свою позицию.

Нечаев не пояснил, каким образом его предложение увязано с реальными положениями российских законов. Запрет устраивать хостелы и мини-гостиницы в жилых домах Владимир Путин подписал еще в 2019 году.