Почти три тысячи мигрантов лишились приобретенного российского гражданства

Сотрудники МВД приняли 2875 решений об аннулировании ранее предоставленного гражданства России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале .

Основными причинами стали вступление в силу приговора о привлечении людей к уголовной ответственности, а также неисполнение мигрантами обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет.

Волк отметила, что механизм лишения гражданства нужен для того, чтобы повысить эффективность борьбы с иностранцами, чьи действия создают риски для государственной и общественной безопасности.

Ранее первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил освободить от теста на знание русского языка некоторых детей иностранцев. Речь идет о мигрантах, чьи родители переехали в Россию в рамках программы по переселению соотечественников.