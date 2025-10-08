Почти три тысячи мигрантов лишились приобретенного российского гражданства
МВД России лишило приобретенного гражданства 2875 мигрантов
Сотрудники МВД приняли 2875 решений об аннулировании ранее предоставленного гражданства России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram-канале.
Основными причинами стали вступление в силу приговора о привлечении людей к уголовной ответственности, а также неисполнение мигрантами обязанностей по первоначальной постановке на воинский учет.
Волк отметила, что механизм лишения гражданства нужен для того, чтобы повысить эффективность борьбы с иностранцами, чьи действия создают риски для государственной и общественной безопасности.
Ранее первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил освободить от теста на знание русского языка некоторых детей иностранцев. Речь идет о мигрантах, чьи родители переехали в Россию в рамках программы по переселению соотечественников.