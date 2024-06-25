МВД Дагестана опровергло информацию о плане «Перехват» в Махачкале

МВД Дагестана: план «Перехват» в Махачкале не вводили, нарушения порядка нет

Фото: РИА «Новости»

Нарушения общественного порядка в Дагестане нет, сообщения о стрельбе не соответствуют действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

«Нарушений общественного порядка нет. Территорию Университетской площади в Махачкале проверили сотрудники полиции по поступившему от очевидца сигналу. Все в порядке! Все спокойно!» — привел сообщение от министерства Telegram-канал «Криминальная хроника МВД Дагестана».

В публикации отметили, что один из очевидцев заявил сотрудникам экстренных служб, что увидел вооруженного человека на Университетской площади. Туда оперативно отправились полицейские, они оцепили территорию. В итоге местность проверили, информация о злоумышленнике с оружием не подтвердилась.

Также в сети появились данные о введении плана «Перехват» в Махачкале. В МВД республики опровергли эту информацию.

В воскресенье, 23 июня, боевики открыли огонь в Махачкале и Дербенте. Жертвами происшествия стали более 20 человек, среди погибших были полицейские.

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