Жители Махачкалы снова услышали звуки стрельбы

Источник 360.ru: в Махачкале снова открыли стрельбу

В Махачкале снова прозвучали звуки стрельбы. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его информации, неизвестные открыли огонь по ППС, в городе перекрывают дороги. Население призвали не выходить на улицу. Университетскую площадь оцепили.

Также в распоряжении 360.ru появились кадры с места событий. На ролике видно, как полицейские занимают позиции. В Махачкале ввели план «Перехват». Предварительно, никто не пострадал.

В воскресенье вооруженные боевики открыли огонь в Махачкале и Дербенте. Жертвами атаки стал 21 человек, среди погибших были сотрудники правоохранительных органов.