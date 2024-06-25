Жители Махачкалы снова услышали звуки стрельбы

В Махачкале снова прозвучали звуки стрельбы. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его информации, неизвестные открыли огонь по ППС, в городе перекрывают дороги. Население призвали не выходить на улицу. Университетскую площадь оцепили.
Также в распоряжении 360.ru появились кадры с места событий. На ролике видно, как полицейские занимают позиции. В Махачкале ввели план «Перехват». Предварительно, никто не пострадал.
В воскресенье вооруженные боевики открыли огонь в Махачкале и Дербенте. Жертвами атаки стал 21 человек, среди погибших были сотрудники правоохранительных органов.
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