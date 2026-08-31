Мужчины выжили после нападения медведя на границе Камчатки с Чукоткой

На охотников у села Хатырка в Анадырском районе Чукотки напал медведь. Они выжили и находятся в больнице. Минздрав Камчатского края сообщил об этом в «Максе» .

Мужчины охотились у границы двух регионов, когда повстречали дикого зверя. Медведь напал на охотников, но они выжили.

Медики организовали эвакуацию пострадавших бортом санавиации. Из района бухты Анастасия их доставили в районную больницу в селе Тиличики.

«Эвакуация в Петропавловск-Камчатский им не требуется», — сообщили представители Камчатского территориального центра медицины катастроф.

Ранее медведь напал на мужчину в Бурятии, а в Красноярском крае стали регулярно наведываться в поселок Мотыгино. Биолог Дмитрий Сафонов объяснил, как безопасно уйти от хищника.