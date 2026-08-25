«Страшно выходить на улицу даже днем». Жители поселка под Красноярском испугались разгуливающих медведей
В поселке Мотыгино Красноярского края медведи стали ежедневно выходить на улицы, приближаться к магазинам, детской площадке и больнице, а также нападать на собак. Встревоженные местные жители рассказали о ситуации 360.ru.
Следы от лап у жилых домов
Хищники появлялись в поселке и раньше, но выходили к жилищам людей преимущественно в ночное время. Теперь же они буквально окружили населенный пункт: их замечают утром, днем и вечером, причем каждый день.
«Обстановка очень накаленная. Медведи ежедневно по несколько особей выходят в поселок с разных сторон и совсем не боятся людей», — рассказала 360.ru жительница Мотыгино Дарья.
На сигналы жителей отреагировали специалисты и правоохранители, однако решить проблему пока так и не получилось. После их отъезда хищники вновь и вновь приближались к населенному пункту.
«Охотовед и полиция, конечно, пытаются отгонять медведей, но мишки спустя какое-то время, бывает и через минут 40 уже, возвращаются обратно», — сказала Дарья.
Женщина связала сложность ситуации с действующими правилами, которые ограничивают возможности профессионалов. По ее словам, медведи заходят так далеко в поселок, что безопасно вывести их за пределы жилого района практически невозможно.
Жительница Мотыгино Виктория добавила, что звери совершенно перестали избегать людей и свободно передвигаются по поселку. Особую тревогу у местных жителей вызывает близость учебного года: родители не понимают, как безопасно отправлять детей в школу.
Медведи ходят по улицам как у себя дома, страшно выходить на улицу даже днем.
Виктория
Местная жительница
По ее словам, один из хищников ночью забрался в хозяйственную постройку и съел кур. Жители готовились к его возвращению и старались не оставлять свои дома без присмотра.
«Никаких действий особо не предпринимается со стороны администрации, пока приезжают на вызов, медведя уже нет», — сказала женщина.
«Не боятся даже собак»
Местные жители также рассказали, что хищников не пугают сторожевые собаки. На одной из видеозаписей было заметно, как медведь напал на лающее домашнее животное. Другого зверя заметили на территории местной больницы.
«Спим все по несколько часов и возле камеры, так как они даже собак не боятся», — поделилась Виктория.
Подобные случаи происходили и в других населенных пунктах. Местные телеграм-каналы писали, что в центре Петропавловска медведя застрелили после того, как он спрятался в заброшенном здании на Рябиковской улице и несколько раз выходил на дорогу. Такое решение приняли для безопасности жителей.