Сегодня 22:37 «Страшно выходить на улицу даже днем». Жители поселка под Красноярском испугались разгуливающих медведей Происшествия

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В поселке Мотыгино Красноярского края медведи стали ежедневно выходить на улицы, приближаться к магазинам, детской площадке и больнице, а также нападать на собак. Встревоженные местные жители рассказали о ситуации 360.ru.

Следы от лап у жилых домов Хищники появлялись в поселке и раньше, но выходили к жилищам людей преимущественно в ночное время. Теперь же они буквально окружили населенный пункт: их замечают утром, днем и вечером, причем каждый день. «Обстановка очень накаленная. Медведи ежедневно по несколько особей выходят в поселок с разных сторон и совсем не боятся людей», — рассказала 360.ru жительница Мотыгино Дарья.

Фото: 360.ru

На сигналы жителей отреагировали специалисты и правоохранители, однако решить проблему пока так и не получилось. После их отъезда хищники вновь и вновь приближались к населенному пункту. «Охотовед и полиция, конечно, пытаются отгонять медведей, но мишки спустя какое-то время, бывает и через минут 40 уже, возвращаются обратно», — сказала Дарья. Женщина связала сложность ситуации с действующими правилами, которые ограничивают возможности профессионалов. По ее словам, медведи заходят так далеко в поселок, что безопасно вывести их за пределы жилого района практически невозможно.

Видео: 360.ru

Жительница Мотыгино Виктория добавила, что звери совершенно перестали избегать людей и свободно передвигаются по поселку. Особую тревогу у местных жителей вызывает близость учебного года: родители не понимают, как безопасно отправлять детей в школу.

Медведи ходят по улицам как у себя дома, страшно выходить на улицу даже днем. Виктория Местная жительница

По ее словам, один из хищников ночью забрался в хозяйственную постройку и съел кур. Жители готовились к его возвращению и старались не оставлять свои дома без присмотра. «Никаких действий особо не предпринимается со стороны администрации, пока приезжают на вызов, медведя уже нет», — сказала женщина.

Фото: РИА «Новости»